Jakob Junis a Milwaukee Brewers-nél folytatja pályafutását. A 31 éves jobb kezes dobó 2017 óta játszik az MLB-ben, a Kansas City Royalst erősítette négy évig, majd 2022–2023-ig a San Franciso Giants tagja volt. Utóbbinál 2023 januárjában egy éves, 2.8 millió dolláros szerződést kötött, ez járt le nemrég, így február 7-én a Milwaukee Brewershez írt alá. Sajtóhírek szerint a szerződése egy évre szól, amit további egy évvel opcionálisan meg lehet hosszabbítani.

Per @kileymcd the Brewers and RHP Jakob Junis are in agreement on a deal. Junis has spent 7 years in Kansas City and San Francisco. He posted a 3.87 ERA last year over 40 appearances (36 out of the bullpen) in 86 IP.



110 of his 168 career appearances are starts, and according to…