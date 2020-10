A Los Angeles Dodgers nyerte az észak-amerikai profi baseball-ligát (MLB), miután a nagydöntőben, a World Seriesben 4-2-es összesítéssel jobbnak bizonyult a Tampa Bay Rays együttesénél.

A kaliforniai csapat - amely az elmúlt három szezonban kétszer is kikapott a végjátékban - 32 év után szerzett ismét bajnoki címet.

In a year that has been so improbable, the @Dodgers are #CHAMPS. pic.twitter.com/bsiXjhDcWf