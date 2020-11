Pár éve még ígéretes pályafutás előtt állt a Tampa Bay Rays baseballcsapatának egykori játékosa, Brandon Martin, akit hamarosan halálra ítélhetnek, amiért hidegvérrel lemészárolta a családját.



Brandon Martin pszichiátriai kezelésre szorult, azonban ahogy 2015-ben szabadult az intézetből, első dolga volt elmenni szülei házába és egy baseball ütővel halálra verni édesapját.



A házban többen is tartózkodtak, akiket megtámadott a 27 éves korábbi sportoló. Többek között nagybátyját, Ricky Lee Andersont, az édesanyját, és egy munkást, aki épp a biztonsági riasztókat próbálta felszerelni a kaliforniai házban. Martin édesapja és Barry Swanson riasztószerelő a helyszínen életét vesztette, Anderson pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani, de két nap múlva meghalt.



A megtébolyult baseball-játékos a riasztószerelő teherautójával menekült el a tetthelyről.

Az esküdtszéknek mindössze négy órára volt szüksége ahhoz, hogy bűnösnek találja mind a hét vádban, amellyel szembesítették, többek között gyilkosság, lopás, testisértés, egy rendőrkutya bántalmazása és az sem vetett rá túl jó fényt, hogy ellenállást tanúsított.



A bíróság hétfőn kezdi meg a tárgyalásokat Martin esetleges halálbüntetéséről.



Az ügy körzeti ügyésze a lehető legsúlyosabb büntetést kéri a 27 éves férfi számára, akit 2011-ben első körben draftoltak le. Az észak-amerikai profi baseball-ligában (MLB) szereplő Tampa Bay Rays 860 ezer dolláros aláírási bónuszt fizetett neki, ezzel is jelezve, hogy óriási ígéretnek tartják.



Azonban Martin soha nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, igy három évet töltött alacsonyabb bajnokságokban, majd a szörnyű tragédia előtt fél évvel vonult vissza. Szeptemberben bekerült a Riverside megyei mentálhigiénés központba, ahol azóta is pszichiátriai kezeléseket kap.

