A címvédő Seattle Sounders lesz Németh Krisztián együttese, a Columbus Crew ellenfele a tengerentúli profi labdarúgóliga (MLS) nagydöntőjében.

A Nyugati-főcsoport fináléjában a Seattle, amely a 75. percben még hátrányban volt, 3-2-re győzött a Minnesota United ellen.



A Seattle Sounders az elmúlt négy évben harmadszor döntős, 2016-ban és 2019-ben meg is nyerte a bajnokságot.



A Colombus Crew a New England Revolution legyőzésével lett döntős, 2008 és 2015 után harmadszor került be a végjátékba, első fellépésén meg is szerezte a bajnoki trófeát.



Az MLS fináléját szombaton rendezik.

Borítókép: Abbie Parr/Getty Images