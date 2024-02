A február 14-én és 15-én esedékes arizonai és floridai tábornyitásokat megelőzően számos kérdőjelet kell még kiegyenesítenie minden MLB-csapatnak, hogy a szezon Nyitó Napján minden flott lehessen. A liga hivatalos honlapja, az MLB.com csapatonként egy-egy kérdőjelesnek gondolt témakört emelt ki, divíziók alapján vizsgálva az igényeket, mi pedig ezt magyarítva igyekszünk picit minden érdeklődőt közelebb hozni a profi baseball világához. Jöjjenek elsőként az American League East-divízió együttesei!

Toronto Blue Jays: Visszatalál Alek Manoah korábbi önmagához?

Az előző két szezon során a kanadaiak rendre odáig jutottak, hogy a kezdő dobóik listájának mélysége ott billegett a komoly problémává válás határán. A tél folyamán a klubvezetők igyekeztek orvosolni ezt a mélységet, de a csapatnak szüksége lenne arra, hogy a 2022-ben látott Manoah jelenjen meg a tavaszi edzőtáborban, és újra visszataláljon korábbi önmagához. Merthogy tavaly kétszer is leküldték a „tarcsiba” – Triple-A – bármennyire is hihetetlen ez egy olyan játékos esetében, aki egy idénnyel korábban 3. helyen zárt az AL Cy Young-listáján. Egy jól és megbízhatóan dobó Manoah a jelenleg jónak tűnő dobórotációt nagyszerűvé tehetné.

Baltimore Orioles: Bekerül a Nyitó Napi keretbe Jackson Holliday?

Borítékolható, hogy az idei szezon során a legnagyobb tehetségnek tartott játékos bemutatkozik a Baltimore-ban, a kérdés csak az, hogy a 20 esztendős Holliday – az MLP Pipleine listájának #1 helyezettje – mikor kerül be a csapatba. Akár az is előfordulhat, hogy már a Nyitó Napon, március 28-án megtörténik mindez, amikor az Angels érkezik a Camden Yards-ra. A csapat ügyvezető igazgatója, Mike Elias többször lenyilatkozta már, hogy Holliday idén tavasszal lehetőséget kap arra, hogy keretbe küzdje magát. Az eredetileg shortstop-poszton játszó 2022-es I/1 választott a hírek szeriont kettes védőként kap majd sok szerepet az edzőtáborban, merthogy az O’s egy balkezes ütőt szeretne erre a posztra Adam Frazier távozását követően.

Tampa Bay Rays: Ismerős helyek, új arcok

A Rays egy év távollét után tér vissza megszokott Tavaszi Edzőtábor-helyszínére, Port Charlotte-ba, hogy nem csak a hely ismerős a klub számára, hanem a csapat körüli helyzet is – újra fiatalabb, kevésbé kipróbált játékosokkal kívánnak pótolni nagy nevű távozókat. Tyler Glasnow, Manuel Margot, Robert Stephenson, Andrew Kittredge, Luke Raley, Christian Bethancourt és még sokan mások is távoztak, az egyik ász, Shane McClanahan pedig sérülését próbálja rehabilitálni 2024-ben, míg az All-Star shortstop Wander Franco jövője mindeközben továbbra is bizonytalan. Úgyhogy érkezik Taj Bradley, Ryan Pepiot, Jonny DeLuca, Richie Palacios, José Caballero, Jonathan Aranda, Curtis Mead, René Pinto és talán a top tehetségnek tartott Junior Caminero. A keretcserélődés az élet szerves része volt mindig is a Rays-nél, akik az elmúlt öt évben rendre ott tudtak lenni a rájátszásban, mindezektől függetlenül. Összejön hatodszor is, az új nevek vezérletével?

Boston Red Sox: Hogy áll össze a rotáció?

Amikor a holtszezonban a baseball ügyeket vezető személy posztjára Craig Breslow került, a fő célja a kezdődobó-rotáció javítása volt. Miután Yoshinobu Yamamato 325 millió dollárért inkább a Dodgers-t választotta, Breslow a jelek szerint az előrelépés javát házon belülről igyekszik eszközölni. Ezidáig ugyanis mindössze az a Lucas Giolito érkezett a csapathoz, aki 2019 és 2021 között első-kategóriás dobónak, s most szeretne visszajutni ugyanarra a szintre, ahol akkoriban járt. A Red Sox elcserélte a sérülékeny Chris Sale-t Atlantába, így az ifjú kezekre - Brayan Bello, Garrett Whitlock, Tanner Houck, Kutter Crawford és Josh Winckowski ötösfogatára – még több teher hárul majd, aminek muszáj lesz megfelelniük, ha sikeresek kvánnak lenni.

New York Yankees: Üdv az Aaron Judge - Juan Soto Show világában

Erő és türelem – ez most az új stílusa a Yankees várható összeállításának. Judge leadta az általa ideálisnak gondolt helyét az új idény ütősorrendjét illetően, amely alapján Soto lenne a második, Judge pedig a harmadik ütő. És a hírek szerint Aaron Boone menedzser örömmel fogadta az ötletet. Soto érkezésével a Yankees ütősorrendjének elején a liga legjobb támadói közül kettő is feltűnik, így okozva komoly fejfájást az ellenfelek dobóinak minden egyes kör kezdetén. A 2022-ben Roger Maris’ egy szezonon belüli AL-hazafutás rekordját a múltnak átadó Judge tavaly úgy jegyzett 37 homerunt, hogy 51 mérkőzést hagyott ki jobb nagylábujjának sérülése miatt.

