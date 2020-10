A baseball-rajongók alighanem csak ámultak, miután a Tampa Bay Rays játékosa, Manuel Margot fantasztikus elkapást produkált, ráadásul a meccs elején már egy home runt is ütött.



A 26 éves játékos remekelt a Houston Astros ellen az MLB hétfői játéknapján, ugyanis már az első inningben sikerült neki home runt ütnie, és mivel már az első két bázison álltak futók, így három pontot szerzett a csapatának. Azonban Margot nem csak ütésből, hanem elkapásból is tartott egy kis bemutatót.



A következő játékrészben elképesztő módon szerezte meg az Astros ütőjének, George Springernek a labdáját, ugyanis annyira nézte a felé szálló játékszert, hogy közben átzuhant egy korláton. Szinte hihetetlen, de még így is elkapta.

null @manuelmargot, take a bow A three-run dinger and a catch-of-the-season contender, all in a day's workSome heroes don't wear capes...they wear @RaysBaseball uniforms #MLB #Postseason #RaysUp pic.twitter.com/gmBZbgZx9T



Margot egyébként nem először nyűgözi le látványos elkapással a szurkolókat a Petco Parkban.

null Remember Manny Margot's first great catch at Petco Park? pic.twitter.com/AtYs0dOGHS

Margot remek ütésének és elkapásának is köszönhetően a Tampa 4-2-re legyőzte az Astrost hétfőn. Szerda éjjel pedig tovább növelte előnyét, miután 5-2-re nyert, ezzel pedig már összetettben 3-0-ra vezeti a párharcot az észak-amerikai profi baseball-liga rájátszásának elődöntőjében.



A másik párharcot két mérkőzés után az Atlanta Braves vezeti 2-0-ra a Los Angeles Dodgers ellen.



Forrás: rt.com



Kép: Sean M. Haffey/Getty Images