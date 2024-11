Féltérden a City és Guardiola egyelőre csak keresi az okokat

Kétarcú hét volt ez Pep Guardiola számára. Hiszen a hét közepén egy évvel hosszabbított a Manchester City-vel, majd egy méretes zakóba futott bele a Tottenham ellen szombaton.

A 0-4 az is jelentette, hogy a Manchester City minden sorozatot figyelembe véve megszakítás nélkül ötödik találkozóját veszítette el. Edzői pályafutása során Pep Guardiola még soha nem kapott ki egymás után ennyiszer.

„Nyolc év alatt soha nem éltünk meg ilyen helyzetet. Most meg kell élnünk, és meg kell törnünk ezt, hogy megnyerjük a következő meccseket, különösen a következőt. Most egyféleképpen látjuk a dolgokat, néhány hét múlva talán másképp látjuk. Nem szokott velünk ilyen történni. De ha megtörténik azt el kell fogadnunk. Ez van most. De fel fogunk állni belőle.” – nyilatkozta a City menedzsere a kiütésés vereség után.

„Nagyon jól kezdtünk, mint rendesen, de nem tudtunk gólt szerezni, majd utána kaptunk. Aztán újabbat és utána már nagyon nehéz volt felállni és nem is sikerült. Nem tudtunk visszajönni.” – értékelte a találkozót.

A hiányzó kulcsember Rodri csak a találkozó előtt ment ki a pályára, amikor megmutatta a szurkolóknak az Aranylabdát. De Guardiola szerint összetettebb a probléma, mint csak az ő hiánya.

„Természetesen Rodri fontos eleme a csapatnak, de tudtuk, hogy sok hónapig nélkülözni fogjuk. Volt néhány oka, hogy nem sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. A játékosok későn tértek vissza nemzetközi meccsekről. Nincs meg a megfelelő egyensúly a csapatban, de meg kell ezt beszélnünk és már kedden a Feyenoord ellen javítanunk.”

A Bajnokok Ligája kedd után pedig következik a Premier League vasárnap, amikor is Liverpool-Manchester City szuperrangadó következik az angol bajnokságban.

„A meccs előtt nem tudtam, mi fog történni ma. Szóval nem tudom, mi fog történni az Anfielden. Mindenki tudja, hogy a helyzet új számunkra. De ez most a kihívás, hogy ebből a helyzetből felálljunk minél előbb. De a szezon nagyon hosszú és még bármi megtörténhet.”