A Nashville Predators szétlövésben 6-5-re győzött a New Jersey Devils otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A rávezetésben Filip Forsberg - aki az alapidőben kétszer is eredményes volt -, valamint Matt Duchene is betalált, ezzel szerezte meg az extra pontot a Predators. Érdekesség, hogy a vendégek vezetőedzője, John Hynes december 3-i menesztéséig éppen a Devils együttesét irányította.

A mérkőzés összefoglalója:

