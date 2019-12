A Detroit Red Wings 4-1-re kikapott a vendég New York Islanderstől az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) hétfői játéknapján, és sorozatban a nyolcadik mérkőzését veszítette el úgy, hogy pontot sem szerzett.

Az Islanders 2-1-es vezetést követően Jordan Eberle duplájával biztosította be a győzelmét, a 29 éves szélső korábbi 14 mérkőzésén nem tudott eredményes lenni a szezonban. A detroitiak a tizedik egymást követő mérkőzésüket veszítették el.

A mérkőzés összefoglaló videója:

Jaden Schwartz és Jake Allen vezetésével nyert a címvédő St. Louis, amely ezúttal Chicagóban tudta lenullázni aktuális ellenfelét, a Blackhawkst. Schwartz góllal és gólpasszal, míg a vendégek kapujában Allen 38 védést mutatott be, és a szezonban először, karrierje során huszadik alkalommal zárt hibátlanul. A Blues sorozatban a negyedik győzelmét aratta.



A Sabres az első harmadban ötgólos előnyre tett szert, és a szezonban másodszor is magabiztosan győzte le a New Jerseyt. Október elején a Devils 7-2-re kapott ki Buffalóban.



Derek Grant két góllal vette ki a részét az Anaheim hazai sikeréből, amely 4-2-re győzte le a vendég Los Angeles Kings csapatát. Utóbbi idegenben sorozatban kilencedszer maradt alul.



A Vegas Golden Knights játékosa, Alex Tuch a negyedik percben már a második gólját lőtte a New York Rangersnek, amely a 27. percben négygólos hátrányban volt házigazdaként, és végül 4-2-re kapott ki.

Eredmények:

Detroit Red Wings-New York Islanders 1-4

Buffalo Sabres-New Jersey Devils 7-1

New York Rangers-Vegas Golden Knights 1-4

Chicago Blackhawks-St. Louis Blues 0-4

Anaheim Ducks-Los Angeles Kings 4-2

Borítókép: Gregory Shamus/Getty Images