A Boston Bruins 4-0-ra legyőzte a vendég Vancouver Canucks gárdáját az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) keddi játéknapján.

A hazai együttesben a finn kapus, Tuukka Rask 25 védéssel zárt hibátlanul, a Bruins sorozatban a negyedik győzelmét aratta.



Az ausztriai születésű, de svéd válogatott André Burakovsky egy góllal és három gólpasszal segítette a Coloradót, amely 6-1-re nyert Buffalóban. Az Avalanche legutóbbi öt mérkőzésén negyedszer bizonyult jobbnak ellenfelénél.



Hiába vezetett otthon 3-0-ra a New Jersey Devils, a Montreal fordított, majd szétlövés után jobbnak bizonyult. A rávezetés során öt játékos közül csak egy volt sikeres, a Devils korábbi, a Canadiens jelenlegi orosz klasszisa, Ilja Kovalcsuk.



Alekszandr Ovecskin mesterhármassal segítette győzelemhez a Washingtont, az orosz támadó 1-2-es állást követően a harmadik harmadban 4:24 perc alatt állította be a 4-2-es végeredményt. Ovecskin már 698 találatnál jár a ligában.



Zach Werenski a hosszabbítás második percének a végén szerezte Columbusban a mérkőzés egyetlen találatát, amellyel nyert a vendég Florida. A Panthers lett kapusa, Elvis Merzlikins 32 lövést hatástalanítva zárt shutouttal, csapata sorozatban a kilencedik mérkőzésén szerzett pontot, ezeken nyolcadszor győzött.



A címvédő St. Louis 6-3-ra kerekedett a vendég Carolina Hurricanes fölé, a Bluesban Brayden Schenn és Zach Sanford is kétszer volt eredményes.



A 40 éves Joe Thornton a liga történetének 14. játékosaként érte el az 1500 pontos álomhatárt, miután két gólt készített elő a Calgary ellen. Csapata, a San Jose 3-1-re nyerte a meccset.



A Coyotes 3-0-ra legyőzte a vendég Edmontont, így megszakadt az Arizona öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozata. A hazaiak kapujában a finn Antti Raanta 30 lövést védve zárt hibátlanul.

