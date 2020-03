A vendég Edmonton Oilers 8-3-ra nyert a Nashville Predators ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) hétfői játéknapján.

A kanadaiaknál Leon Draisaitl négy gólt lőtt és kiosztott egy gólpasszt, csapattársa, Connor McDavid pedig gólja mellé négy gólpasszt termelt.

A mérkőzés legjobb pillanatai:

