Újabb öt évvel meghosszabbította svéd centere, Nicklas Backström szerződését a Washington Capitals, az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2018-as bajnoka.

A 32 éves csatárnak a szezon végén járt volna le 2010-ben kötött 67 millió dolláros megállapodása a klubbal, amely az új kontraktus értelmében 56 millió dollárt fizet neki a 2024/25-ös szezon végéig.

The Washington Capitals have re-signed center Nicklas Backstrom to a five-year, $46 million contract#ALLCAPS #NickysBack https://t.co/10Z3z7GDBS