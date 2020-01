A Vancouver Canucks 7-5-re nyert a vendég Chicago Blackhawks ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A fordulatos mérkőzésen a hazaiak szereztek vezetést, de a 29. perc elején kétgólos hátrányban voltak (2-4). A Vancouver azonban még abban az időszakban másfél perc alatt egyenlített, majd a 49. percben ismét előnyhöz jutott. Erre még válaszoltak ugyan a vendégek, de a hajrá a hazaiaké volt, akik a hárompontos Bo Horvat második találatával lezárták a találkozót. A Canucks - amelyben J.T. Miller négy ponttal járult hozzá a sikerhez - sorozatban a hatodik mérkőzését nyerte meg.



Pierre-Luc Dubois a hosszabbítás 52. másodpercében győztes gólt szerzett Bostonban, így a Columbus Blue Jackets egymást követő 12. mérkőzésén szerzett pontot, ezeken nyolcszor bizonyult jobbnak ellenfelénél.



Megszakadt a Buffalo Sabres négy mérkőzés óta tartó pontmentes sorozata, miután kétgólos hátrányról a ráadásban Jack Eichel büntetőjével legyőzte az Edmonton Oilerst.

Andrej Vaszilevszkij 38 lövést védett, kapusa vezérletével a Tampa Bay 2-1-re nyert Montrealban. A Lightning sorozatban ötödször nyert, a Canadiens egymást követő negyedik mérkőzésén maradt alul.

Patric Hornqvist révén hiába egyenlített kétszer a Pittsburgh, hosszabbításban kikapott a vendég San Jose Sharkstól. A Penguins legutóbbi kilenc mérkőzésén másodszor veszített.

A Florida a 4-0-ra megnyert második harmadban - 11 Panthers-játékos szerzett pontot ebben a játékrészben - alapozta meg 6-3-as ottawai sikerét.



Sorozatban a kilencedik mérkőzésén szerzett pontot a Toronto, amely ezúttal a Winnipeg otthonában nyert 6-3-ra. Pedig a Jets elemében volt, de a 45 lövést hárító Frederik Andersen kiváló teljesítménye döntőnek bizonyult.



Öt vesztes hazai találkozó után tudott nyerni ismét Calgaryban a Flames, amely 4-3-ra múlta felül a New York Rangerst.

Nathan MacKinnon egy góllal és három gólpasszal, Nazem Kadri két találattal, Samuel Girard pedig négy gólpasszal járult hozzá a Colorado 7-3-as hazai győzelméhez.

Patrick Kane ties the Vancouver Canucks with just over five minutes to go, but Adam Gaudette gets them back on top late and they hold on to beat the Chicago Blackhawks 7-5.