A címvédő St. Louis Blues hazai pályán győzte le az előző szezon alapszakaszát toronymagasan megnyerő Tampa Bay Ligthningot az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) keddi játéknapján.

A találkozó 17. percében vezetést szerzett a Tampa Bay, a St. Louis azonban a 38. percben egyenlített, majd a záró harmadban fordított. Harmadik gólját öt másodperccel a vége előtt már az üres kapuba lőtte Jaden Schwartz. A Blues legutóbbi tizenegy mérkőzése közül a tizediken szerzett pontot, ezekből nyolcat megnyert.

A mérkőzés összefoglalója:

A Pittsburgh 2-0-ra, majd 4-2-re is vezetett az Islanders ellen, a New York-i együttes az 59. percben mentette hosszabbításra a meccset, amit aztán megnyert. Az Islanders sorozatban 15. mérkőzésén szerzett pontot, ami klubrekord. Ebben az időszakban 14-szer nyert, egyetlen, túlórás vereségét pont a Penguinstől szenvedte el.



Megszakadt a San Jose hat mérkőzés óta tartó győzelmi sorozata, a Sharks otthon kapott ki 5-2-re az Edmontontól.

Anthony Duclair két találattal vette ki a részét az Ottawa 4-3-as detroiti győzelméből, a Senators játékosa a két együttes legutóbbi mérkőzésén is kétszer talált be a Red Wings kapujába. Csapata akkor 5-2-re nyert.



A Winnipegben Nikolaj Ehlers NHL-karrierje 100. találatát lőtte, míg csapattársa, a kapus Connor Hellebuyck 38 védéssel járult hozzá a Nashville otthonában aratott 2-1-es sikerhez. A Jets egymást követő harmadik meccsét nyerte meg, ráadásul idegenben. A Predators legutóbbi nyolc mérkőzése közül a hetediket veszítette el.



A Dallas 6-1-re lépte le a Vancouvert, a Stars legutóbbi 13 összecsapásán a 11. győzelmét aratta, és a 12. találkozón szerzett pontot. A Canucks legutóbbi nyolc mérkőzésén immár hétszer maradt alul.



A Colorado Avalanche kapusa, Philipp Grubauer győztes találkozón tért vissza sérüléséből. A német játékos öt meccset hagyott ki, a Calgary Flames elleni 3-2-es sikerhez 31 védéssel járult hozzá.



Tovább tart a Buffalo hazai vesszőfutása a Minnesotával szemben. A Wild ezúttal 4-1-re nyert, és a Sabres vendégeként a legutóbbi 12 buffalói találkozója közül a tizediket tudta megnyerni, miközben ebben az időszakban csak egyszer maradt pont nélkül.



Egymást követő hatodik meccsét veszítette el a Toronto - pontot is csak egyszer szerzett ezeken -, amely ezúttal a Golden Knights vendégeként maradt alul 4-2-re. A Maple Leafs 2016 márciusa óta nem produkált ilyen gyenge szériát.

Eredmények:

St. Louis Blues-Tampa Bay Lightning 3-1

Buffalo Sabres-Minnesota Wild 1-4

Columbus Blue Jackets-Montreal Canadiens 5-2

Florida Panthers-Philadelphia Flyers 5-2

New Jersey Devils-Boston Bruins 1-5

Pittsburgh Penguins-New York Islanders 4-5, hosszabbítás után

Detroit Red Wings-Ottawa Senators 3-4

Nashville Predators-Winnipeg Jets 1-2

Chicago Blackhawks-Carolina Hurricanes 2-4

Dallas Stars-Vancouver Canucks 6-1

Calgary Flames-Colorado Avalanche 2-3

Vegas Golden Knights-Toronto Maple Leafs 4-2

San Jose Sharks-Edmonton Oilers 2-5

Borítókép: Keith Gillett/Icon Sportswire via Getty Images