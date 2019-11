A Florida Panthers négygólos hátrányt egyenlített ki, majd fordított meg szétlövésben a Boston Bruins vendégeként az észak-amerikai jégkorongligában.

A gól nélküli első harmadot követően a második játékrész második felében indult be a Bruins, amely szűk nyolc perc alatt négygólos előnyre tett szert. A vendég Panthers számára azonban még innen is volt visszaút: már a 41. percben megkezdte a felzárkózást, az 59. percben pedig egyenlített. A találkozó a szétlövés negyedik párját követően dőlt el. A Boston sorozatban negyedik vereségét szenvedte el, a Florida története során először nyert négygólos hátrányból.



Az első harmad végére 2-0-ra elhúzó New York Rangers végül a kétgólos Kaapo Kakko második góljával győzte le hosszabbításban a Pittsburgh Penguinst.



Sorozatban aratott hét győzelmet követően - amelyből csak kettő volt rendes játékidős - szenvedett vereséget a St. Louis, amely otthon kapott ki szétlövés után az Arizonától. A Blues azonban így is pontot szerzett, megszakítás nélkül a nyolcadik mérkőzésén.



Az újonc kapus, Adam Werner volt a Winnipeg-Colorado találkozó főszereplője. A vendégek 22 éves svéd cserejátékosa a 31. másodpercben sérülés miatt lépett jégre, és karrierje első NHL-meccsén hibátlan teljesítménnyel zárt. Werner 40 lövést hatástalanított, az Avalanche - amelyben Nathan MacKinnon két góllal és két gólpasszal zárt - pedig 4-0-ra nyert.



Az Anaheim 2-0-ra, majd 3-1-re is vezetett, de a Detroit 37 másodperccel a rendes játékidő vége előtt túlórára mentette a meccset, amelyben a 63. perc elején Dennis Cholowski győztes gólt szerzett. A Ducks egymást követő negyedik találkozóján maradt alul.



A Vancouver négymeccses, a Los Angeles Kings három találkozó óta tartó nyeretlenségi szériáját tudta lezárni. A Canucks gólokban gazdag záró játékrészt követően 5-3-ra múlta felül a vendég Nashville-t, a Kings 3-1-re bizonyult jobbnak a Minnesotánál.



A San Joséból hat játékos volt eredményes, a Sharks végül 6-3-ra győzte le a vendég Edmontont, amelyben Leon Draisaitl góllal és gólpasszal zárt, így sorozatban a tizedik mérkőzésén szerzett pontot. A San Jose sorozatban negyedszer nyert, az Oilersszel szemben megszakítás nélkül ötödször.



A mérkőzés összefoglalója:

Eredmények:

