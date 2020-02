A címvédő St. Louis Blues játékosa, Jay Bouwmeester már nem lép jégre az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) jelenlegi szezonjában azután, hogy két hete szívrohamot kapott a kispadon.

"Gondolkodnom kell a folytatáson. Nem mondom, hogy vége, ezt még nem döntöttem el" - utalt arra a kanadai védő, hogy akár az egész pályafutását befejezheti a történtek miatt.



A 36 éves játékos február 11-én az első negyed közepén összeesett, az orvosoknak defibrillátorral kellett újraéleszteniük.



Az Anaheim Ducks elleni találkozó az ijesztő jelenet miatt félbeszakadt, és március 11-én pótolják. Bouwmeesternek a kórházban szívritmusszabályzót ültettek be.

