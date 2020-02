Sorozatban nyolc elvesztett mérkőzés után Ottawában tudott ismét nyerni a Columbus Blue Jackets az észak-amerikai jégkoringliga (NHL) hétfői játéknapján.

A fordulatos összecsapáson előbb a hazaiak kerültek előnybe, majd 2-1-re és 3-2-re a vendégek vezettek. A Jackets győztes gólját a svéd Emil Bemström szerezte a 65. perc közepén. A Columbusban Nick Foligno, az Ottawában Connor Brown duplázott.



A Blue Jackets ezt megelőzően február 7-én nyert, azóta nyolc alkalommal alulmaradt ugyan, de ezeken ötször legalább pontot szerzett. A Senators sorozatban harmadszor kapott ki.



A két együttes legutóbbi, december közepén lejátszott találkozóját szintén hosszabbítást követően nyerte meg a házigazda, amely akkor az Ottawa volt.

Extended highlights of the Ottawa Senators at the Columbus Blue Jackets