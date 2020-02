A Winnipeg Jets 4-2-re nyert a címvédő St. Louis Blues otthonában, amely tizenegy egymást követő hazai mérkőzés után először maradt pont nélkül az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

Érdekesség, hogy a Jets legutóbbi nyolc találkozójából csak kettőt nyert meg, mindkét alkalommal a bajnokot győzte le. A Winnipegben Jansen Harkins pályafutása első NHL-gólját szerezte és volt egy gólpassza is.

Extended highlights of the Winnipeg Jets at the St. Louis Blues