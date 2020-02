A Pittsburgh Penguins átvette a világvárosi divízió vezetését, miután 5-2-re nyert a vendég Toronto Maple Leafs ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) keddi játéknapján.

A Pittsburgh Penguins-Toronto Maple Leafs mérkőzés összefoglalója:

Extended highlights of the Toronto Maple Leafs at the Pittsburgh Penguins