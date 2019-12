Valamennyi mérkőzés háromgólos különbséggel zárult az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) pénteki játéknapján.

Noel Acciari háromszor is betalált az ellenfélnek, bebiztosítva a Florida Panthers győzelmét.



Eredmények:

Florida Panthers-Dallas Stars 7-4

New Jersey Devils-Washington Capitals 3-6

New York Rangers-Toronto Maple Leafs 3-6

Edmonton Oilers-Pittsburgh Penguins 2-5

