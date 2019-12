A Calgary magabiztosan, 5-1-re verte a Dallast idegenben az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A vendégcsapatban Matthew Tkachuk, Sean Monahan és Mikael Backlund is emberelőnyös helyzetben talált a hazaiak kapujába. Ebben az idényben a kanadai csapat eddig még nem ért el ennyi találatot egy mérkőzésen létszámfölényben, a Dallas pedig nem kapott ennyit.



A győzelemhez a kapus David Rittich 26 védéssel járult hozzá.

Dallas Stars- Calgary Flames mérközés összefoglalója:

Extended highlights of the Calgary Flames at the Dallas Stars