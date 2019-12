Megszakítás nélkül 15. mérkőzésén szerzett pontot Jack Eichel, a Buffalo Sabres csatára az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

Eichel kétszer volt eredményes a vendég Nashville Predators elleni 4-3-as siker alkalmával. A 15-ös sorozat alatt 14-szer talált be és adott 13 gólpasszt, míg csapata az utóbbi három összecsapását megnyerte.

Extended highlights of the Nashville Predators at the Buffalo Sabres