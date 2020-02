A vendég Los Angeles Kings a kanadai Tyler Toffoli mesterhámasával nyert a Colorado Avalanche ellen az amerikai légierő akadémiáján felállított ideiglenes pályán az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) szombati játéknapján.

A Kings csatára a liga történetében első játékosként szerzett három gólt egy szabadtéren rendezett mérkőzésen.

A mérkőzés legjobb pillanatai:

Extended highlights of the Los Angeles Kings at the Colorado Avalanche