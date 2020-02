A Tampa Bay Lightning 3-1-re diadalmaskodott a vendég Edmonton Oilers felett az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján, és ezzel sorozatban kilencedik győzelmét aratta.

A Tampa egyben megszakítás nélkül tizedik hazai mérkőzésén nyert, és orosz kapusa, Andrej Vaszilevszkij az elmúlt húsz fellépéséből 18. sikerét aratta.

A mérkőzés legjobb pillanatai:

Extended highlights of the Edmonton Oilers at the Tampa Bay Lightning