Alekszandr Ovecskin megszerezte 700. gólját az észak-amerikai jégkorongligában, ám csapata, a Washington Capitals 3-2-re kikapott szombaton a New Jersey Devils vendégeként.

Találatát követően társai a jégen ünnepelték meg az orosz klasszist, aki Wayne Gretzky, Gordie Howe, Jaromír Jágr, Brett Hull, Marcel Dionne, Phil Esposito és Mike Gartner után nyolcadikként érte el ezt a mérföldkövet.

Extended highlights of the Washington Capitals at the New Jersey Devils