A Minnesota Wild 8-5-re nyert az Arizona Coyotes otthonában az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A vendégcsapat az első harmadban nem talált a hazaiak kapujába, a másodikban és a harmadikban azonban négyszer-négyszer volt eredményes.

Marcus Foligno, Eric Staal és Mats Zuccarello egy-egy góllal és két-két gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. A nyolc találatot nyolc különböző játékos szerezte. Az Arizona az elmúlt öt hazai találkozójából a negyediket vesztette el.

A játéknap tíz párharcából haton hosszabbításra volt szükség, ezek közül egyen végül szétlövés döntött.

