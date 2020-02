A liga jelenlegi leghosszabb, hét mérkőzésből álló győzelmi sorozatát tudhatja magáénak a Vegas Golden Knights, amely szerdán gólt sem kapva nyert a vendég Edmonton Oilers ellen az észak-amerikai jégkorongligában (NHL).

A mérkőzés legjobb pillanatai:

Extended highlights of the Edmonton Oilers at the Vegas Golden Knights