Menesztették Jim Montgomeryt, az észak-amerikai jégkorongligában (NHL) szereplő Dallas Stars vezetőedzőjét.

A klub keddi bejelentése szerint az 50 esztendős kanadai trénert "profihoz méltatlan viselkedés" miatt bocsátották el, amely - mint fogalmaztak - ellentétes a Dallas és az NHL alapvető értékeivel.

NEWS: Jim Montgomery has been dismissed as the team’s Head Coach.



Effective immediately, Rick Bowness will assume the role of Interim Head Coach for the team. #GoStars https://t.co/mC6C6Q7KHA