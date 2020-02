A Boston Bruins 4-1-re legyőzte a Montreal Canadiens csapatát szerdán az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legnagyobb presztízsű csatájában.

Az amerikai együttes cseh csatára, David Pastrnak mesterhármast ért el, és 41 találatával vezeti a góllövőlistát. A Bruins sorozatban hatodszor nyert hazai pályán, míg a kanadai riválisnak megszakadt az idegenbeli négyes győzelmi szériája.



Los Angelesben a Kings 5-3-ra verte a Calgary Flamest, ezzel megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A Calgary két siker után kapott ki.



A Chicago Blackhawks rossz sorozata nem tört meg, ezúttal a Vancouver Canuckstól szenvedett 3-0-s vereséget vendégként, így már öt összecsapás óta nyeretlen. A Vancouver győzelméhez szükség volt a svéd kapus, Jacob Markström karriercsúcsot jelentő 49 védésére is.

A Boston Bruins - Montreal Canadiens mérkőzés összefoglalója:

Extended highlights of the Montreal Canadiens at the Boston Bruins