A címvédő St. Louis Blues pénteken magabiztosan nyert a Dallas Stars otthonában, a vendégek mindössze egy a harmadik harmad végén bekapott gól miatt bánkódhatnak, amivel két mérkőzés, összesen több mint 178 perc után szereztek ellenük ismét találatot az észak-amerikai jégkorongligában (NHL).

Extended highlights of the St. Louis Blues at the Dallas Stars