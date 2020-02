A Nashville Predators finn támadója, Mikael Granlund a mérkőzés utolsó tizedmásodpercében szerzett találattal egyenlített a vendég Calgary Flames ellen, majd a hosszabbításban is gólt elérve a győzelmet is megszerezte csapatának az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A Nashville Predators-Calgary Flames mérkőzés összefoglalója:

