A New York Rangers svéd támadója, Mika Zibanejad öt góljával hosszabbításban nyert a vendég Washington Capitals ellen és mindössze két pontra került a keleti főcsoport utolsó rájátszást érő helyezésétől az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A 26 éves játékos több mint két év után az első, aki ötször volt eredményes egy mérkőzésen, 2018. november 24-én a finn Patrik Laine a Winnipeg Jets színeiben érte el a bravúrt.



Ráadásul a detroitiak legendás orosz jégkorongozója, Szergej Fjodorov óta (1996. december 26.) neki sikerült először úgy ezt véghez vinnie, hogy az öt gól közül az utolsó a ráadásban döntött.



A Washington a legutóbbi 13 mérkőzését tekintve kilencedik alkalommal szenvedett vereséget, ráadásul sorozatban a tizedik találkozóján kapott legalább három gólt. Ilyen rossz szériája 2007 óta nem volt.



