A sereghajtó Detroit Red Wings nagy meglepetésre megszakította a listavezető Boston Bruins hat mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatát az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) vasárnapi játéknapján.

A harmadik harmad közepén még 1-1 volt az állás, majd Andreas Athanasiou duplája döntötte el a találkozót: a 25 éves szélső a 48. percben emberelőnyben szerzett gólt, a 60. percben pedig az üres kapuba talált be.



A detroiti kapus, Jonathan Bernier 39 védéssel járult hozza a győzelemhez, míg Brendan Perlini szezonbeli 31. fellépésén először volt eredményes. A Red Wings az előző 12 mérkőzését tekintve harmadszor szerzett pontot, de csak először nyert a rendes játékidőben.



Az Anaheim a 12. percben már 3-0-ra vezetett Buffalóban, előnye pedig úgy is kitartott a végéig, hogy Troy Terry kihagyott egy büntetőt, majd a Sabres a 32. percre egygólosra csökkentette hátrányát. A Ducks sorozatban ötödször játszott vendégként, és mindegyik találkozón szerzett pontot, illetve harmadszor nyert.



A Colorado Avalanche egymást követő negyedik meccsén győzött idegenben, ezúttal 3-2-re győzte le a Minnesotát.



A New York Rangers elsőidényes orosz kapusa, Igor Sesztjorkin 42 védéssel járult hozzá ahhoz, hogy csapata otthon 4-1-re legyőzte a Los Angeles Kingst. A vendégek utóbbi 11 fellépésükön tizedszer maradtak alul.



A Chicago hiába vezetett 2-0-ra, majd az 50. percig 2-1-re, a házigazda Winnipeg a záró tíz percben négy gólt szerzett - az utolsó kettőt üres kapuba -, így fordított. A Jets sorozatban ötödik mérkőzésén szerzett pontot, ezeken negyedszer bizonyult jobbnak ellenfelénél. A Blackhawks winnipegi születésű, 31 éves csapatkapitánya, Jonathan Toews a 15. másodpercben gólpasszt adott, így megszerezte a 800. pontját a ligában.



Eredmények:

A Detroit Red Wings-Boston Bruins mérkőzés összefoglalója:

NHL Highlights | Bruins @ Red Wings 02/09/20 Extended highlights of the Boston Bruins at the Detroit Red Wings



Detroit Red Wings-Boston Bruins 3-1

Buffalo Sabres-Anaheim Ducks 2-3

New York Rangers-Los Angeles Kings 4-1

Winnipeg Jets-Chicago Blackhawks 5-2

Minnesota Wild-Colorado Avalanche 2-3

