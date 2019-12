A címvédő St. Louis Blues 5-2-re nyert az előző kilenc találkozóján pontot szerző Colorado Avalanche ellen az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) hétfői játéknapján.

David Perron három góllal erősítette csapatát, a St. Louis Bluest.

A mérkőzés összefoglaló videója:

Extended highlights of the Colorado Avalanche at the St. Louis Blues