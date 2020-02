A vasárnapi játéknap mindhárom találkozója 4-3-as végeredményt hozott az észak-amerikai jégkorongligában (NHL).

Különbséget csak az jelentett, hogy a Carolina Hurricanes hazai pályán, szétlövést követően nyert, míg a Pittsburgh Penguins és a Columbus Blue Jackets vendégként és rendes játékidőben győzött.

Raleigh-ben Justin Williams döntötte el a mérkőzést, 2-1-re alakítva a szétlövést. Az alap játékidőben Nino Niederreiter, Sebastian Aho és Andrej Szvecsnyikov talált a vendégek kapujába, James Reimer pedig 32 védést mutatott be.

A Vancouverben Elias Pettersson két, Tyler Myers egy gólt szerzett, Thatcher Demko 29 lövést hárított. A kanadai együttes öt győzelem után maradt alul.

A Columbus montreali győzelméből Pierre-Luc Dubois két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét.

