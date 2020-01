Bejelentette visszavonulását Eli Manning, a New York Giants amerikaifutball-csapat kétszeres Super Bowl-győztes irányítója.

A 39 éves játékos a profi ligában (NFL) 16 szezonon át szerepelt, végig a Giantsnél, mellyel a 2007-es és a 2011-es idényben menetelt el a végső diadalig.

Manninget mindkét Super Bowlján a legértékesebb játékosnak (MVP) választották. Mellette csupán négy olyan amerikaifutballista van a liga történetében, aki legalább két Super Bowl-MVP címmel büszkélkedhet. Ez még bátyjának, a szintén kétszeres bajnok Peyton Manningnek sem sikerült.

Az Ole Miss egyetemről 2004-ben az NFL-be került sportoló a liga örökrangsorában egyaránt hetedik a sikeres passzok (4895), a passzolt yardok (57 023 yard) és a touchdown-átadások (366) tekintetében.

Eli Manning announces his retirement. In his distinguished and legendary 16 year career, Eli Manning has had many magical moments. Here's 10 moments to savor from the New York Giants Greatest Quarterback of all time.