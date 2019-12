A címvédő New England Patriots 34-13-ra nyert a Cincinnati Bengals otthonában az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) 15. játékhetének vasárnapi fordulójában, ezzel sorozatban a 11. szezonjában bejutott a rájátszásba.

A bajnokcsapatban ezúttal is a védelem volt elemében, a hazaiak irányítójának, Andy Daltonnak négy passzát is ellopták a levegőből, Stephon Gilmore egyedül kettőt, amiből egyet vissza is vitt touchdownra.





A rájátszás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzést játszott egymással az egyaránt 8/5-ös mérleggel "érkező" Tennessee Titans és a Houston Texans, a tétnek megfelelő rendkívül kiélezett csoportrangadót a vendégek nyerték három ponttal.





A Green Bay Packers-Chicago Bears összecsapás az NFL történetének első olyan párharca lett, amelyet 200 alkalommal rendeztek meg: a jubileumi találkozót a hazai pályán szereplő "Sajtfejűek" nyerték 21-13-ra.

Eredmények, 15. játékhét:



Cincinnati Bengals-New England Patriots 13-34

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers 17-38

Green Bay Packers-Chicago Bears 21-13

Tennessee Titans-Houston Texans 21-24

Kansas City Chiefs-Denver Broncos 23-3

New York Giants-Miami Dolphins 36-20

Washington Redskins-Philadelphia Eagles 27-37

Carolina Panthers-Seattle Seahawaks 24-30

csütörtökön játszották:

Baltimore Ravens-New York Jets 42-21

később:

Oakland Raiders-Jacksonville Jaguars

Arizona Cardinals-Cleveland Browns

Los Angeles Chargers-Minnesota Vikings

Dallas Cowboys-Los Angeles Rams

San Francisco 49ers-Atlanta Falcons

Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills

hétfőn játsszák:

New Orleans Saints-Indianapolis Colts

