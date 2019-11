A Baltimore Ravens 45-6-ra kiütötte idegenben az előző idényben Super Bowl-vesztes Los Angeles Rams együttesét az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszában, a 12. játékhét hétfő esti zárómérkőzésén.

A vendégek irányítója, Lamar Jackson ezúttal is ellenállhatatlanul játszott, karriercsúcs-beállítást jelentő öt touchdown-passzt adott, ezen kívül pedig volt 95 futott yardja is.



A Ravens az NFL történetének első csapata, amely két egymást követő mérkőzését legalább 34 ponttal nyerte meg egy pozitív mérlegű ellenféllel szemben, és az 1920-as Buffalo All-Americans után a második, amely egy idényen belül négy ilyen különbségű győzelmet tudhat magáénak.

Sikerével a Baltimore 9/2-es győzelmi mutatóval áll, míg a Rams 6/5-re esett vissza.

Eredmények:



Los Angeles Rams-Baltimore Ravens 6-45



vasárnap játszották:

New England Patriots-Dallas Cowboys 13-9

San Francisco 49ers-Green Bay Packers 37-8

Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccaneers 22-35

Buffalo Bills-Denver Broncos 20-3

Chicago Bears-New York Giants 19-14

Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers 10-16

Cleveland Browns-Miami Dolphins 41-24

New Orleans Saints-Carolina Panthers 34-31

New York Jets-Oakland Raiders 34-3

Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks 9-17

Washington Redskins-Detroit Lions 19-16

Tennessee Titans-Jacksonville Jaguars 42-20



csütörtökön játszották:

Houston Texans-Indianapolis Colts 20-17

