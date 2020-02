Egy szurkoló tette közzé azt a videót, amin jól látszik, hogy egyik társa cseppet sem törődött azzal, hogy a Super Bowlon játszó két csapat egyike hamarosan történelmet ír.

A férfi nyugodtan aludt a Hard Rock Stadion egyik 2 millió forintos helyén. Nem tudjuk az úriember mit gondolt amikor megváltotta a jegyét, de az biztos, hogy az este egyik főszereplőjévé vált.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ