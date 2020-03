Új, négy évre szóló szerződést kötött irányítójával, Ryan Tannehill-lel a profi amerikaifutball-ligában (NFL) a Tennessee Titans.

A 31 éves játékos tavaly egy évre, tartaléknak érkezett a klubhoz, de Marcus Mariota gyenge formája miatt a hetedik játékhéttől kezdve átvette a kezdő irányító posztot. Ezt követően kiválóan teljesített, az úgynevezett össz-irányító (117,5) és passzpontosságban (70,3 százalék) is vezette az NFL-t, 22 touchdown-passza mellett mindössze 6 eladott labdája (interception) volt.



Csapatával egészen az Amerikai Főcsoport döntőjéig menetelt, ott csak a későbbi Super Bowl-győztes Kansas City Chiefstől szenvedett vereséget.



Teljesítményének köszönhetően elnyerte az Év visszatérő játékosának járó elismerést, klubja pedig négy évre hosszabbított vele, összesen 118 millió dollár értékben, amelyből 62 millió teljes egészében garantált.



Érdekesség, hogy a holtszezonban a Titans volt az egyik jelölt arra, hogy megszerezze a New England Patriots 42 éves legendáját, a hatszoros Super Bowl-győztes Tom Bradyt, az amerikai szaksajtó szerint így a veterán játékos vagy marad Foxborough-ban, vagy a Tampa Bay Buccaneers játékosa lesz.

Borítókép: Mark Brown/Getty Images

