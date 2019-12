A Baltimore Ravens hazai pályán 42-21-re legyőzte a New York Jets együttesét az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) csütörtöki játéknapján, ezzel biztosította helyét a rájátszásban.

A hazaiak irányítója, Lamar Jackson 212 yardot és 5 touchdownt passzolt, emellett 86 yardot futott. Utóbbival megdöntötte Michael Vick 2006-os csúcsát, és már 1013 futott yardnál jár a szezonban, ami az irányítók között új rekord.



A szezon legértékesebb játékosa-címre (MVP) leginkább esélyes Jackson már 33 passzolt td-nél tart az idényben, amivel beállította Vinny Testaverde klubrekordját.



A 12/2-es győzelmi mutatóval álló Ravens ezzel megnyerte az Amerikai Főcsoport északi divízióját, egyben - a New Orleans Saints és a Kansas City Chiefs után harmadikként - biztosította helyét a januárban kezdődő rájátszásban.

A mérkőzés összefoglalója:

The New York Jets take on the Baltimore Ravens during Week 15 of the 2019 NFL season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Check out our other channels: NFL Vault http://www.youtube.com/nflvault NFL Network http://www.youtube.com/nflnetwork NFL Films http://www.youtube.com/nflfilms NFL Rush http://www.youtube.com/nflrush NFL Play Football https://www.youtube.com/playfootball NFL Podcasts https://www.youtube.com/nflpodcasts #NFL #Jets #Ravens