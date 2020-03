Újabb meghatározó játékosától vált meg az elmúlt két évtized legeredményesebb amerikaifutball-csapata: a tengerentúli profiligában (NFL) szereplő New England Patriots elküldte rúgóját, Stephen Gostkowskit.

A 36 éves játékost a 2006-os amatőr játékosbörze (draft) negyedik körében választotta ki a Patriots, amellyel 14 szezon alatt hatszor játszott a Super Bowlban, és háromszor győzött.

Gostkowksi tavaly nyáron írt alá kétéves, 8,5 millió dolláros szerződést a New Englanddel, ám az előző szezon nagy részét sérülés miatt kihagyta. Pályafutása során 87,4 százalékos hatékonysággal rúgta a mezőnygólokat.



Legutóbb Tom Brady távozott a New Englandtől.



Fotó: Stan Grossfeld/The Boston Globe via Getty Images



Korábban - több meghatározó védőjátékosa mellett - a hatszoros bajnok irányító Tom Brady hagyta ott a csapatot, és szerződött a Tampa Bay Buccaneershez.



A Carolina Panthers is lecserélte irányítóját: a csapatot 2015-ben Super Bowlba vezető, akkor az alapszakasz legértékesebb játékosának megválasztott Cam Newton nézhet új munkaadó után. A 2011-es draft első helyén kiválasztott játékos több mint 29 ezer passzolt yarddal zárta carolinai karrierjét, de az utóbbi két évben előbb vállsérülése, majd lábközépcsont-törése miatt összesen csak 16 mérkőzésen lépett pályára.



Cam Newhton is csapat nélkül maradt.



Fotó: Grant Halverson/Getty Images



Kirúgásával 19 millió dollárt spórolt a Panthers, mely korábban megszerezte az ugyancsak irányító Teddy Bridgewatert.



Borítókép: Jim Rogash/Getty Images