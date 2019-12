A New England Patriots elszenvedte második vereségét a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL): a címvédő Houstonban kapott ki a 13. játékhéten.

A New England a veresége ellenére marad csoportja élén tíz nyert mérkőzéssel, de az Amerikai főcsoportban elveszítette vezető helyét a Baltimore Ravensszel szemben.



A mérkőzés meglepően egyoldalú volt a hajráig. A Texans védekezésben szinte lenullázta a hatszoros bajnok Tom Brady irányította vendégeket, támadásban pedig Deshaun Watson vezérletével szépen játszották át a liga egyik legjobb védelmét.



A Texans fölényét jól mutatja, hogy alig három és fél perccel a vége előtt 28-9-re vezetett, de a Patriots végül mégis izgalmassá tudta tenni a hajrát. A bostoniak gyorsan szereztek két touchdownt, így 50 másodperccel a vége előtt 28-22-re felzárkóztak, majd rövid kirúgást (onside kick) végeztek el, amit kis híján meg is szereztek, ám ez végül nem sikerült, így második vereségüket szenvedték el a szezonban.



Watson három touchdown-átadással zárt és volt egy td-elkapása, míg Bradynek szintén volt három hatpontos gólt érő passza, viszont egyszer eladta a labdát.

A nyolc győzelemmel és négy vereséggel álló houstoniak továbbra is őrzik első helyüket négyesükben.

A mérkőzés összefoglaló videója:



Eredmények, 13. játékhét:



Houston Texans-New England Patriots 28-22

Arizona Cardinals-Los Angeles Rams 7-34

Denver Broncos-Los Angeles Chargers 23-20

Kansas City Chiefs-Oakland Raiders 40-9

korábban közölt vasárnapi eredmények:

Detroit Lions-Chicago Beras 20-24

Dallas Cowboys-Buffalo Bills 15-26

Atlanta Falcons-New Orleans Saints 18-26

Baltimore Ravens-San Francisco 49ers 20-17

Indianapolis Colts-Tennessee Titans 17-31

Cincinnati Bengals-New York Jets 22-6

Miami Dolphins-Philadelphia Eagles 37-31

New York Giants-Green Bay Packers 13-31

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 20-13

Carolina Panthers-Washington Redskins 21-29

Jacksonville Jaguars-Tampa Bay Buccaneers 11-28

csütörtökön játszották:

kedden játsszák:

Seattle Seahawks-Minnesota Vikings 2.30

