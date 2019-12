A címvédő New England Patriots otthon 23-16-ra alulmaradt a Kansas City Chiefs csapatával szemben a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 14. játékhetének vasárnapi játéknapján.

A Patriotsnak ezzel megszakadt a több mint két éve és 21 mérkőzés óta tartó hazai veretlenségi sorozata.



Ugyancsak vendégként tudott nyerni a Los Angeles Chargers, a Tennessee Titans és a Pittsburgh Steelers, míg a Los Angeles Rams házigazdaként bizonyult jobbnak ellenfelénél, a Seattle Seahawks gárdájánál. Utóbbi sorozatban aratott öt győzelmet követően szenvedett ismét vereséget.

A mérkőzés összefoglalója:

Eredmények:

New England Patriots-Kansas City Chiefs 16-23

Jacksonville Jaguars-Los Angeles Chargers 10-45

Oakland Raiders-Tennessee Titans 21-42

Arzona Cardinals-Pittsburgh Steelers 17-23

Los Angeles Rams-Seattle Seahawks 28-12



korábban közölt vasárnapi eredmények:

Tampa Bay Buccaneers-Indianapolis Colts 38-35

Atlanta Falcons-Carolina Panthers 40-20

Buffalo Bills-Baltimore Ravens 17-24

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals 27-19

Green Bay Packers-Washington Redskins 20-15

Minnesota Vikings-Detroit Lions 20-7

New Orleans Saints-San Francisco 49ers 46-48

New York Jets-Miami Dolphins 22-21

Houston Texans-Denver Broncos 24-38



csütörtökön játszották:

Chicago Bears-Dallas Cowboys 31-24



hétfőn játsszák:

Philadelphia Eagles-New York Giants

