A Miamiban rendezett összecsapáson az Amerikai Főcsoport (AFC) bajnoka 31-20-ra győzte le a Nemzeti Főcsoport (NFC) legjobbját, a San Francisco 49ers együttesét. A Kansas City története második bajnoki címét szerezte, 1970 után, azaz ötven év elteltével ért újra a csúcsra.

Az első pontokat a San Francisco tette fel a táblára egy mezőnygól formájában (0-3). A Kansas City azonnal válaszolt, egy hatperces támadássorozat végén - amelyben egy sikeres negyedik kísérlet is volt - az irányító Patrick Mahomes futott be a végzónába (7-3).

A második negyed egy 49ers labdavesztéssel kezdődött, Jimmy Garoppolo nehéz helyzetben rossz döntést hozott, a passzát pedig Bashaud Breeland szerezte meg a félpályánál.



A kaliforniaiak védelmének sikerült minimalizálnia a hibát, Harrison Butker mezőnygóljával növelte három ponttal előnyét a Chiefs (10-3).



Ezt követően feltámadt a 49ers támadójátéka, első sorban kiváló futásokkal jutott el ellenfele térfelének végéhez, ahol Garoppolo passzolt touchdownt érően Kyle Juszczyknek (10-10).

A nagyszünetben Jennifer Lopez és Shakira szórakoztatta a közönséget.

