Utolsóként a Tennessee Titans és a Philadelphia Eagles jutott a rájátszásba az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának utolsó, 17. fordulójából.

Mindkét főcsoportban már csak egy-egy hely volt kiadó, amelyekre éppen a Titans és a tavalyi bajnok Eagles pályázott legnagyobb eséllyel, mivel a két gárdának nem kellett más mérkőzésre fgyelnie, csak a sajátját kellett megnyernie. Előbbi a legjobbjait nélkülöző Houston Texans vendégeként győzött magabiztosan, míg utóbbi hazai pályán nagyszerű hajrával verte a jóval gyengébb New York Giants csapatát.

A zárókör szenzációját a Miami Dolphins szolgáltatta, ugyanis idegenben legyőzte a címvédő New England Patriots együttesét, amely a vereséggel és a Kansas City Chiefs sikerével elvesztette a második kiemelését, ezáltal már a rájátszás első körében pályára kell lépnie.



A két bejutón túl még a Nemzeti-főcsoport első helye volt kérdéses, amelyet a San Francisco 49ers megtartott azzal, hogy csoportriválisa, a szintén rájátszásba jutott Seattle Seahawks vendégeként kiélezett küzdelemben diadalmaskodott.



Mérföldkövekben sem volt hiány. A liga legjobb, 14-2-es mérlegével záró Baltimore Ravens, amely legjobbjai nélkül is simán nyert a Pittsburgh Steelers ellen, megdöntötte a futott yardok rekordját, ugyanis 3296-tal zárta a szezont. Az eddigi csúcsot a Patriots tartotta 1978 óta 3165 yarddal. A Carolina Panthers futója, Christian McCaffrey pedig az NFL történetének harmadik olyan játékosa lett Roger Craig és Marshall Faulk után, aki egy idényben legalább ezer-ezer yardot futott és elkapott. McCaffrey 2392 yardos összteljesítménye harmadik helyre elég Chris Johnson és Faulk mögött.

A Baltimore Ravens mérkőzésének összefoglalója:

