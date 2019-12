A New Orleans Saints magabiztosan, 34-7-re legyőzte a vendég Indianapolis Colts csapatát az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszában, a 15. forduló zárómérkőzésén.

A 3-0-s első negyed után a folytatásban indult be a hazai együttes, amely második és a harmadik játékrészben is két-két touchdownt szerzett.



A Saints irányítója, Drew Brees négy TD-passzal zárt, karrierje során pedig már 541-nél jár, ami új ligarekord. Az örökranglistán Peyton Manning 539-cel a második, míg Tom Brady 538-cal a harmadik helyen áll.

A mérkőzés összefoglalója:

The Indianapolis Colts take on the New Orleans Saints during Week 15 of the 2019 NFL season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Check out our other channe...