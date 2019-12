A Houston Texans 23-20-ra győzött a Tampa Bay Buccaneers vendégeként az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) 16. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, sikerével pedig megnyerte a csoportját, azaz rájátszásba jutott.

A texasiak 10-5-re javították győzelmi mérlegüket, így csoportriválisa, a Tennessee Titans már nem előzheti meg a négyesben. A floridai együttes, amelyben az irányító Jameis Winston négyszer adta el a labdát, hét siker mellett nyolcadik vereségét szenvedte el, de már a találkozó előtt sem volt esélye a rájátszásba jutni.

Eredmény:

Tampa Bay Buccaneers-Houston Texans 20-23

