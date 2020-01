A Tennessee Titans 28-12-re nyert az alapszakaszgyőztes Baltimore Ravens otthonában a profi amerikaifutball-liga (NFL) főcsoport-elődöntőinek szombati játéknapján.

A Titansben - amely az első körből a címvédő New England vendégeként diadalmaskodva jutott tovább - Derrick Henry elképesztő, 195 yardot szerzett, ezzel az NFL történetének első futója lett, aki három egymást követő mérkőzésen legalább 180 yardot termelt a földön. Henrynek emellett a találkozón egy trükkös játékból volt egy touchdown-passza is, futójátékos 1987 óta először adott hatpontos átadást a rájátszásban.



A Ravensben - amely ezt megelőzően sorozatban 12 győzelmet aratott a ligában - az irányító Lamar Jackson ugyan passzolt 365 és futott 143 yardot, de háromszor is elvesztette a labdát.

A Titans 2002 óta először jutott az Amerikai Főcsoport döntőjébe.

A meccs összefoglalója:







A Nemzeti Főcsoport első elődöntőjében a San Francisco 49ers magabiztosan diadalmaskodott vendége, a Minnesota Vikings felett. A találkozó leginkább a hazai védelem dominanciájáról, illetve a remek futójátékáról szólt.

Összefoglaló videó:

NFL, Főcsoport-elődöntő:



Amerikai Főcsoport:

Baltimore Ravens-Tennessee Titans 12-28

később:

Kansas City Chiefs-Houston Texans 21.05

Nemzeti Főcsoport:

San Francisco 49ers-Minnesota Vikings 27-10

később:

Green Bay Packers-Seattle Seahawks, hétfő 0.40

Borítókép: Rob Carr/Getty Images