A New England Patriots nehezen, a San Francisco 49ers könnyedén győzött az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának 12. játékhetén.

A címvédő bostoniak - a szezon során nem először - nagyszerű védelmüknek köszönhették a sikert: a Dallas Cowboys elleni, fagypont közeli hőmérsékletben, nagy szélben és szakadó esőben lejátszott hazai összecsapáson az ellenfél mindössze három mezőnygólig jutott. A szezonban a legtöbb passzolt yarddal rendelkező irányítónak, Dak Prescottnak 212 yardot engedett a Pats, amely "nulla yardon" tartotta a liga egyik legjobb elkapóját, Amari Coopert.





A címvédőhöz hasonlóan már 10-1-es győzelmi mérleggel álló San Francisco előzetesen rangadónak számító mérkőzést nyert meg simán a mérlegét 8-3-ra rontó Green Bay Packers ellen. A vendégek sztárirányítója, Aaron Rodgers mindössze 104 passzolt yardot ért el a 49ers kőkemény védelme ellen, ugyanakkor a Packers védői nem tudták megállítani Jimmy Garoppolót, aki 253 yarddal és 2 touchdownnal zárta az összecsapást.

Eredmények:

New England Patriots-Dallas Cowboys 13-9

San Francisco 49ers-Green Bay Packers 37-8

Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccaneers 22-35

Buffalo Bills-Denver Broncos 20-3

Chicago Bears-New York Giants 19-14

Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers 10-16

Cleveland Browns-Miami Dolphins 41-24

New Orleans Saints-Carolina Panthers 34-31

New York Jets-Oakland Raiders 34-3

Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks 9-17

Washington Redskins-Detroit Lions 19-16

Tennessee Titans-Jacksonville Jaguars 42-20



csütörtökön játszották:

Houston Texans-Indianapolis Colts 20-17



kedden játsszák:

Los Angeles Rams-Baltimore Ravens 2.15

